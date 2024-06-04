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Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağı, tarlada çalışan işçilerin üzerine düşmemek için yönünü değiştirdi iddiası

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Kayseri'de düşen eğitim uçağının, tarlada çalışan mevsimlik işçilerin üzerine düşmemesi için uçağın yönünü değiştirdiği iddia edildi. İşçiler, uçağın önce üstlerinden geçip Kayseri merkez yönüne seyrettiğini belirtti. Uçağın düşüşünü gören işçiler, uçağın kendilerini fark ettiği için yüzüstü aşağı indiğini ve patladığını ifade etti.

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan 2 pilotun, tarlada çalışan mevsimlik işçilerin üzerine düşmemesi için uçağın yönünü değiştirdiği iddia edildi.

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğü tarlada çalışan Salih İçer, AA muhabirine, uçağın düşmeden önce üstlerinden geçip Kayseri merkez yönüne seyrettiğini söyledi.

İçer, şu ifadeleri kullandı:

"Geri geldikten sonra uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bizi fark ettiği için yüzüstü aşağı indi. İner inmez zaten patladı. Müdahale edelim dedik, ateş olduğundan müdahale edemedik. Benim düşüncem, bize doğru gelirken bizi fark etti, tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı, tarlada da 15 eleman vardı. Bize doğru geliyordu, üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi."

Kaynak: AA / Güncel

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