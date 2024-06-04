CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'deki Uçak Kazasında Şehit Olan Pilotlar İçin Başsağlığı Diledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi. Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kaza sonucu hayatını kaybeden pilotlara Allah'tan rahmet diledi ve millete başsağlığı dileklerini iletti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi. Özel'in, X hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:
"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."