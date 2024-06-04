Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'deki Uçak Kazasında Şehit Olan Pilotlar İçin Başsağlığı Diledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi. Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kaza sonucu hayatını kaybeden pilotlara Allah'tan rahmet diledi ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi. Özel'in, X hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Twitter Kayseri Pilot Havacılık Politika Güncel Haberler

'Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?' dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

"Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?" dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

 AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Bakmadan Geçme

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Emekli ve memura zam var mı? Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi, ayrılıyor mu? Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor? Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden gidiyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncular kim? Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı olayı ne? Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya ne dedi, hakaret mi etti? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler! ERDEN TİMUR KİMDİR? Erden Timur kaç yaşında, nereli, istifa etti mi? Erden Timur istifa mı, neden Galatasaray'dan istifa etti? Erden Timur ne iş yapıyor? Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kayseri'de eğitim uçağın neden düştü, ölü var mı? Kayseri'de uçak kazası olayı nedir, ne oldu? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir? SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi!
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti: Tutunacak dalım yok

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti: Tutunacak dalım yok
title