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Kayseri'de eğitim için kalkan uçağın pilotları olası kazayı önledi

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Kayseri'de eğitim için kalkan ve teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın pilotları olası kazayı önledi. Uçağın alçak irtifa uçuşu ve pilotların dikkati sayesinde güvenli bir bölgeye acil iniş yapılması sağlandı.

Kayseri'de eğitim için kalkan ve teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın pilotları olası kazayı önledi.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağı, teknik arıza nedeniyle bir süre şehir merkezinde alçak irtifa uçuşu yaptı.

Uçağın, Fevzioğlu Mahallesi'nde akan trafiğin üstünden ve binalara yakın mesafeden uçması kısa süreli paniğe neden oldu.

Alçak irtifada bir süre mesafe kateden uçak, pilotların dikkati sayesinde pist dışında güvenli bir bölgeye acil iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.

Görüntüyü çeken pazarcı konuştu

Uçağın alçak irtifa uçuşunun görüntüsünü çeken pazar esnafı Muhammed Aytekin, AA muhabirine, "Korkulu bir andı, daha önce yaşamadığımız bir olaydı, halen olayın şaşkınlığı içerisindeyiz. Arabayla halden gidiyorduk, Argıncık istikametinde üstümüze askeri uçak geliyordu. 'Abi üstümüze geliyor, acil sağa çek inelim' dedim. Hemen kameramı da açtım. O esnada herkes şok oldu." dedi.

Aytekin, yakıtının kokusunu hissettikleri uçağın yolun ortasındaki aydınlatma direklerinin üzerinden geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Ulaşım Güvenlik Kaza Güncel Haberler

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