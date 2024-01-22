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Kayseri'de düzensiz göçmen operasyonu: 9 kişi yakalandı

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Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 yabancı uyruklu kişi yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen ve yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

Bir binanın bodrum katına düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Kayseri Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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