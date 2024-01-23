Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 21 kilo 146 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 sentetik hap, 14 tabanca, 59 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde 4 ay süren teknik takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 21 kilo 146 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 sentetik hap, 14 tabanca, 59 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güvenlik Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title