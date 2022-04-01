Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda 53,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda 53,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güllük Mahallesi'nde E.Y'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 3 parça halinde 35 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
E.Y. gözaltına alındı, 2 şüpheliye ise işlem yapıldı.
Öte yandan, M.P'nin batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine ekipler, plakası belirlenen aracı takibe aldı.
"Dur" ihtarına uymayan ve uyuşturucuyu aracın camından atarak kaçan M.P, kovalamaca sonucu yakalandı.
Aramada 18,60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.