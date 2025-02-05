Kayseri'de Duvar Yazıları Yazarak Çevre Kirliliği Yapan 2 Kişiye Ceza

Kayseri'nin Talas ilçesinde kamuya açık muhtelif yerlerde duvar yazıları yazarak çevre ve görüntü kirliliğine neden oldukları belirlenen 2 kişiye 23 bin 150 lira idari cezası uygulandı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri park ve muhtelif yerlerde bulunan elektrik panosu, trafo duvarı ve inşaat çevre koruma çitlerine sprey boyayla yazı yazarak çevre ve görüntü kirliliğine yol açanları bulmak için çalışma başlattı.

Kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen A.K. ve H.Y.T'ye 23 bin 150 lira idari ceza uyguladı.