Kayseri'de Düşürülen Altın Kolye Hırsızlığı: Kadın Gözaltına Alındı

Kayseri'de Düşürülen Altın Kolye Hırsızlığı: Kadın Gözaltına Alındı
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Kayseri'de bir otobüste düşürülen 50 bin TL değerindeki altın kolye, bir kadın tarafından alındı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerin incelenmesi sonrası şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ'de bir kişinin özel halk otobüsünde seyahat ederken düşürdüğü 50 bin TL değerindeki altın kolye, Ş.B. isimli kadın (61) tarafından alındı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, kadın ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin özel halk otobüsünde seyahat ederken 50 bin TL değerindeki altın kolyesini düşürmesi ve bir kadın tarafından alınmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen kamera ve saha çalışmalarında şüphelinin Ş.B. olduğu belirlendi. Şüpheli, belirlenen adresinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Altın kolye sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan Ş.B. ise polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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