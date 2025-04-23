Kayseri'de Düşme Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi
65 yaşındaki Nilgün Köstelekoğlu, Kayseri'de 12 katlı bir binanın 4. katında cam silerken dengesini kaybederek düştü. Hastanede yapılan işlemlerin ardından cenazesi aile tarafından teslim alınıp camide cenaze namazı kılındı ve mezarlıkta toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kayseri'de 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Nilgün Köstelekoğlu'nun (65) cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Köstelekoğlu, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel