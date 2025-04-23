İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul bu gece ayakta! İşte vatandaşların kalabileceği yerler
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü!
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum

Kayseri'de Düşme Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi

Kayseri'de Düşme Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

65 yaşındaki Nilgün Köstelekoğlu, Kayseri'de 12 katlı bir binanın 4. katında cam silerken dengesini kaybederek düştü. Hastanede yapılan işlemlerin ardından cenazesi aile tarafından teslim alınıp camide cenaze namazı kılındı ve mezarlıkta toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Nilgün Köstelekoğlu'nun (65) cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Köstelekoğlu, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.