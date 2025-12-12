Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak polislerin üzerine araç süren şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayarak polislerin üzerine araç süren şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "dur" ihtarına uyulmadığı için 6 yılda 9 şehit ve 16 gazinin olduğunu belirtti.

İhtara uymamanın yanında polislere kasten aracıyla çarpan M.A.A. isimli şüphelinin gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yürürlükteki Trafik Kanunu'na göre bu sürücüye 2 bin 167 lira idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi? Yeni trafik Kanunu teklifine göre 'dur' ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim."