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Kayseri'de 'dur' ihtarı yapan polise çarpan sürücü saklandığı adreste yakalandı (2)

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TUTUKLANDIKayseri'nin Talas ilçesinde, yol üzerinde yapılan uygulama sırasında 'dur' ihtarında bulunan trafik polisine çarpıp kaçan ve saklandığı eve yapılan baskınla yakalanan otomobilin sürücüsü M.B.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kayseri'nin Talas ilçesinde, yol üzerinde yapılan uygulama sırasında 'dur' ihtarında bulunan trafik polisine çarpıp kaçan ve saklandığı eve yapılan baskınla yakalanan otomobilin sürücüsü M.B.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Talas Tutuklama Adliye Trafik Kaçakçılık Güncel Haberler

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