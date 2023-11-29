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Kayseri'de 'dur' ihtarı yapan polise çarpan sürücü saklandığı adreste yakalandı (2)

29 Kasım 2023 21:18 Son Güncelleme: 21:19 Abone Ol

TUTUKLANDIKayseri'nin Talas ilçesinde, yol üzerinde yapılan uygulama sırasında 'dur' ihtarında bulunan trafik polisine çarpıp kaçan ve saklandığı eve yapılan baskınla yakalanan otomobilin sürücüsü M.B.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.