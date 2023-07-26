Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de düğünlerde silahla havaya ateş açan 6 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il genelinde gerçekleştirilen düğün ve kutlamalarda başkasının yaralanması veya ölümüne neden olabileceğinden dolayı silahla havaya ateş edilmelerini engellemek veya ateş eden magandaları yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde silahla havaya ateş eden 6 şüpheli yakalandı, 5 kurusıkı tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kayseri'de düğünlerde silahla havaya ateş açan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il genelinde gerçekleştirilen düğün ve kutlamalarda başkasının yaralanması veya ölümüne neden olabileceğinden dolayı silahla havaya ateş edilmelerini engellemek veya ateş eden magandaları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan denetimlerde silahla havaya ateş eden 6 şüpheli yakalandı, 5 kurusıkı tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title