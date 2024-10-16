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Kayseri'de Düğünde Silah Kazası: Kuzenini Vuran Metin İstek Tutuklandı

Kayseri'de Düğünde Silah Kazası: Kuzenini Vuran Metin İstek Tutuklandı
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Kayseri'de bir düğün sırasında tabancasının ateş alması sonucu kuzeni Sedat İstek'in ölümüne neden olan Metin İstek'in ifadesi ortaya çıktı. İstek, silah tutukluk yapınca mermiyi kontrol ederken kaza eseri ateş aldığını belirtti.

KAYSERİ'de, düğünde tutukluk yapan tabancasının ateş alması sonucu kuzeni Sedat İstek'in ölümüne neden olan Metin İstek'in (39) ifadesi ortaya çıktı. İstek, "Belimdeki ruhsatsız tabancayı çıkararak havaya 8-9 el ateş ettim. Tabanca tutukluluk yapınca ben de şarjörü çıkardım. Tabancanın namlusunda mermi olup olmadığını kontrol etmek isterken tabanca bir anda ateş aldı" dedi.

Olay, 12 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta meydana geldi. Düğünde havaya ateş açan Metin İstek'in tabancası tutukluk yaptı. Metin İstek'in kontrol ettiği tabanca, bir anda ateş aldı, kurşun amcasının oğlu Sedat İstek'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İstek, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sedat İstek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Metin İstek ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'ARAMIZDA HUSUMET YOK'

Tutuklanan Metin İstek'in emniyette verdiği ifadeye DHA ulaştı. Düğünde silahının tutukluluk yaptığını söyleyen İstek, "Düğünü Sedat ile beraber takip ettik. İlerleyen saatlerde eğlence artınca belimdeki ruhsatsız tabancayı çıkararak havaya 8-9 el ateş ettim. Tabanca tutukluluk yapınca ben de şarjörü çıkardım. Tabancanın namlusunda mermi olup olmadığını kontrol etmek isterken tabanca bir anda ateş aldı. Bana yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunan kuzenim Sedat başından yaralandı. Olay sonrası Sedat'ın yanına giderek kendisine sarıldım ve 'Ben nasıl böyle bir hata yaptım?' dedim. Düğünde bulunanların uzaklaşmam gerektiğini söylemesi üzerine, olay yerinden ayrıldım. Daha sonra polisi arayarak teslim olmak istediğimi söyledim. Olay tamamen kaza ile meydana geldi. Aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır" dediği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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