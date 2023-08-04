Kayseri'de düğünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Günay Sokak'ta meydana gelen olayda, apartman önünde düzenlenen düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan B.E. ve A.E. pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu G.Z., B.Y. ve K.K. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, ateş açan 2 şahıs olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahısları yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ