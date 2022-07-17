Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kayseri'de bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi'nde yapılan düğünde kavga çıktı.
İki grup arasındaki kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polisler tarafından kavga sona erdirildi.
Yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.
AA / Esma Küçükşahin - Güncel