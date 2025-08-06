Kayseri'de Düğünde Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 3 Yaralı

KAYSERİ'de bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçak, 1 kişi sopayla yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Sokak'ta meydana geldi. Düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi sopayla yaralanırken, 3 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.