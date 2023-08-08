Kayseri'de düğün ve asker eğlencelerinde 12 kurusıkı tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kentte düğün ve asker eğlencelerinde 12 kurusıkı tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi. Son 3 hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 14 ayrı düğünde bu silahlar bulundu. Şüpheliler hakkında işlem yapılırken denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan düğün ve asker eğlencelerinde yapılan çalışmalarda 12 kurusıkı tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri; il merkezinde düğün, asker eğlencesi ve toplu merasimlerin yapıldığı adreslerde çalışma yaptı. Son 3 hafta içerisinde ekiplerce yapılan çalışmalarda 14 ayrı düğünde 12 kurusıkı tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapılırken denetimlerin süreceği bildirildi. - KAYSERİ