Kayseri'de Düğün Konvoyuna Ceza: 5 Sürücüye Toplam 9.930 Lira

Kayseri'de düğün konvoyu sırasında trafiği durduran ve tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne toplam 9 bin 930 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında düğün konvoyundaki araçların trafiği tehlikeye düşürdüğünü gösteren paylaşımlar üzerine inceleme başlattı.

Polis ekipleri, tespit ettikleri araç sürücülerine, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 9 bin 930 lira ceza uyguladı.

Öte yandan başka denetimlerde plakasız araç kullanan bir sürücüye 15 bin 712 lira, bulvar üzerinde ters yöne dönüş yapan sürücüye ise 13 bin 799 lira ceza kesildi.