Kayseri'de Düğün Konvoyuna Ceza: 5 Sürücüye Toplam 9.930 Lira

Güncelleme:
Kayseri'de düğün konvoyu sırasında trafiği tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne toplamda 9.930 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımların ardından inceleme başlatarak ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında düğün konvoyundaki araçların trafiği tehlikeye düşürdüğünü gösteren paylaşımlar üzerine inceleme başlattı.

Polis ekipleri, tespit ettikleri araç sürücülerine, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 9 bin 930 lira ceza uyguladı.

Öte yandan başka denetimlerde plakasız araç kullanan bir sürücüye 15 bin 712 lira, bulvar üzerinde ters yöne dönüş yapan sürücüye ise 13 bin 799 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
