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Kayseri'de Düğün Kavgası: Bıçakla Yaralanan Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de Düğün Kavgası: Bıçakla Yaralanan Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kayseri'de düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak'taki düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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