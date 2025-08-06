Kayseri'de Düğün Kavgası: 3 Yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi ise sopayla yaralandı. Olayda 3 araçta hasar oluştu ve polis inceleme başlattı.

KAYSERİ'de bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçak, 1 kişi sopayla yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Sokak'ta meydana geldi. Düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi sopayla yaralanırken, 3 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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