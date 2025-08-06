Kayseri'de Düğün Kavgası: 3 Yaralı

Kayseri'de bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2'si ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Sokak'taki bir düğünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iki kişi bıçakla yaralandı, bir kişi de sopayla darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan 2'si ağır 3 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.