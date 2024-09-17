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Kayseri'de DSİ ve KASKİ İşbirliği Toplantısı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Devlet Su İşleri ve KASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda şehirdeki projeler ve özellikle Ramazan Deresi Islah Projesi değerlendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri toplantı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonunda Büyükkılıç'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve ekibi, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve ekibi tarafından sunum yapıldı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da hazır bulundu.

Toplantıda Büyükkılıç'a kentte ve bölgede yapılan ve yapılacak hizmetler ile ilgili detaylı bilgi verildi.

DSİ ve KASKİ ortaklığında yürütülen projelerin değerlendirildiği toplantıda özellikle il merkezinde hayata geçirilecek Ramazan Deresi Islah Projesi ele alındı.

Büyükkılıç, toplantıda yaptığı açıklamada, "Kurumların dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergilemiş oluyoruz. Dolayısıyla şehrimize en fizibil, sorun oluşturmadan aşılacak boyutu ile bu süreci yönetmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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