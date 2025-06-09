Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 99 Bin Lira Ceza

Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 99 Bin Lira Ceza
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Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden bir sürücüye 99 bin 982 lira ceza kesildi. Trafik Denetleme ekipleri, drift atan aracı tespit ederek cezayı uyguladı.

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 99 bin 982 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tavlusun Mahallesi'nde bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettiği sürücü ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 99 bin 982 lira ceza kesti.

Öte yandan, ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne de 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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