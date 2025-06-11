Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 47 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi. Trafik ekipleri, ihbar üzerine sürücüyü tespit ederek gerekli işlemleri başlattı.

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 47 bin 385 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Argıncık Mahallesi'nde bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettiği sürücü ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 47 bin 385 lira ceza kesti.

Trafikten men edilen aracın sürücüsü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Anderson Talisca'dan ayrılık haberlerine zehir zemberek tepki

Açıklama yapmak zorunda kaldı! Talisca'dan gece yarısı olay tepki
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Cevdet Yılmaz'dan CHP kurultay davasına ilişkin açıklama: İki alternatif var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gündem yaratan CHP çıkışı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Annesini bıçaklayıp boğazını kesti

Kebapçıda dehşet! Annesini bıçaklayıp boğazını kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.