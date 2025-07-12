Kayseri'de Drift Yapan Sürücülere Rekor Ceza
Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden iki sürücüye toplamda 104 bin 218 lira ceza verildi. Ekipler, ihbar üzerine yapılan denetimlerde araçların sürücülerine ceza keserken, ehliyetleri de 2 ay süreyle iptal edildi.
Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 104 bin 218 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erenköy ve Selçuklu mahallelerinde 2 aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri araç sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 104 bin 218 lira ceza kesti.
Ehliyetine 2 ay el konulan sürücülerin kullandığı araçlar ise trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel