Kayseri'de Drift Yapan Sürücülere Rekor Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden iki sürücüye toplamda 104 bin 218 lira ceza verildi. Ekipler, ihbar üzerine yapılan denetimlerde araçların sürücülerine ceza keserken, ehliyetleri de 2 ay süreyle iptal edildi.

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 104 bin 218 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erenköy ve Selçuklu mahallelerinde 2 aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri araç sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 104 bin 218 lira ceza kesti.

Ehliyetine 2 ay el konulan sürücülerin kullandığı araçlar ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! İlk sözleri çok konuşulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak yıldız isim Türkiye'ye gelemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.