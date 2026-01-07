Haberler

Kayseri'de drift atan sürücüye 60 bin 709 lira ceza kesildi

Kayseri'de polis ekipleri, drift atan bir sürücüye 60 bin 709 lira ceza keserek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu ve aracını trafikten men etti. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri, drift atan sürücüye 60 bin 709 lira ceza uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atilla Nuhoğlu Caddesi ile Oymak Caddesi kavşağında bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit edilen sürücü M.K'ya 60 bin 709 lira cezai işlem uyguladı, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu ve aracını trafikten men etti.

Ekipler, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan M.K. hakkında adli işlem de başlattı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
