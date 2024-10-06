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Kayseri'de Drift Atan Sürücüye 33 Bin TL Ceza

Kayseri'de Drift Atan Sürücüye 33 Bin TL Ceza
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Kayseri'de drift atan bir sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri tarafından 32 bin 923 TL idari para cezası ve ehliyetine bir ay süreyle el konuldu.

KAYSERİ'de otomobili ile drift atan sürücüye 32 bin 923 TL idari para ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Bölgesi'nde otomobil ile drift atan sürücünün görüntüleri sonrası çalışma başlattı. Tespit edilen sürücüye drift cezası uygulandı. Sürücüye 32 bin 923 TL idari para cezası kesilirken, ayrıca ehliyetine ay süreyle el konuldu. )

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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