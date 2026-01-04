Haberler

Kayseri'de drift atan 2 sürücüye 163 bin 308 lira ceza uygulandı

Güncelleme:
Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden iki sürücüye toplam 163 bin 308 lira ceza kesildi. Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de drift atarak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 163 bin 308 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Beştepeler Mesire Alanı'nda bir sürücünün otomobiliyle drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 58 bin 217 lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, otomobil trafikten men edildi.

Esentepe Mahallesi Özyurt Sokak'ta bir otomobille drift atıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, tespit ettikleri ve ehliyeti bulunmayan sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 105 bin 91 lira ceza kesti.

İki sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem de başlatıldı.

Öte yandan, Eşref Bitlis Bulvarı'nda yaya güvenliğini tehlikeye düşüren başka bir sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 8 bin 154 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
