Kayseri'de Döner Ustasına Tabancalı Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir lokantada döner ustası H.Ç., A.M.A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar başlattı.

KAYSERİ'de döner ustası H.Ç., çalıştığı iş yerinde A.M.A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Şeker Mahallesi Gazeli Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Döner ustası H.Ç., çalıştığı iş yerine gelen A.M.A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

Yatalak annesini döve döve komaya soktu: Para bul bana
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu: Ben olsam yolardım

Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.