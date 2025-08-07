Kayseri'de Döner Ustasına Silahlı Saldırı
Kayseri'de bir döner ustası, iş yerinde gelen bir müşteri tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
KAYSERİ'de döner ustası H.Ç., çalıştığı iş yerinde A.M.A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Şeker Mahallesi Gazeli Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Döner ustası H.Ç., çalıştığı iş yerine gelen A.M.A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel