Kayseri'de Döner Ustasına Silahlı Saldırı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir lokantada döner ustası H.Ç., kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan döner ustası hastaneye kaldırıldı.

Şeker Mahallesi Gazeli Caddesi'ndeki bir lokantada döner ustası H.Ç. çalıştığı iş yerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı döner ustası Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

