Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Domuzu Sürükleyen Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Domuzu Sürükleyen Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, öldürdüğü domuzu kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen sürücü, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine yakalandı. Sürücüye 'Trafiği tehlikeye atmak' suçundan ceza kesildi ve hayvanları koruma yasası kapsamında da işlem başlatıldı.

KAYSERİ'de, öldürdüğü domuzu kamyonetinin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadaki 'Bir sürücü öldürdüğü domuzu aracının arkasına bağlayarak sürükledi' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kamyonetin sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 'Trafiği tehlikeye atmak' suçundan ceza yazıldı. Ayrıca sürücü hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hayvan Hakları Güvenlik 3-sayfa Kayseri Güncel Çevre Yaşam

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri: Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum

İşte mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
27 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Balık, Boğa, Akrep burcu yorumu! 27 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.