Kayseri'de Dolu ve Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

KAYSERİ'de akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak, kent genelinde etkili oldu.

Kent merkezinde saat 18.30 sıralarında dolu etkisini gösterdi. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, yolları beyaza bürüdü. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağmur nedeniyle yolların bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarında sağanak sonrası yolun bir bölümü kapandı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri su biriken yerlerde çalışma başlattı.