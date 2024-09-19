Kayseri'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, dolandırıcılık ve hükümlünün kaçması suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ö., evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.
KAYSERİ'de, 'dolandırıcılık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ö. (42), evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda adresine operasyon düzenlenen firari hükümlü, evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.