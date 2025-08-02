Kayseri'de Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyon ile dolandırıcılık şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

KAYSERİ'de dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin dolandırılması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.Ç. (22), Ç.Y. (22), S.K. (27), Y.İ. (24), A.O. (21), U.H. (20) ve A.E. (38) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden H.Ç., Ç.Y., S.K. ve Y.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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