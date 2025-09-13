Haberler

Kayseri'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri merkezli 3 ilde sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyonda dolandırıcılıkta kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde sigorta yapma vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 65 kişiyi 3 milyon 39 bin lira dolandırdıkları belirlenen B.G.A. (25), A.Ü.G. (23), S.Ç. (18), B.Ü. (23) ve V.A. (24) yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 1 arama yönlendirme cihazı, 1 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği, 10 cep telefonu, 11 sim kart, 2 hard disk ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.G.A. (25), A.Ü.G. (23) ve S.Ç. (18) tutuklanırken B.Ü. (23) ve V.A. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

İntihar notu yazıp ortadan kaybolmuştu! Günler sonra ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.