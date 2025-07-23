Kayseri'de Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı Açılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 'Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 26 Temmuz'da açıyor. Pazarda organik ürünler ve doğal gıdalar satışa sunulacak, sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan organik ve ekonomik "Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı" 26 Temmuz Cumartesi günü açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı"nda doğal fide ve tohumlardan organik ürünler elde edilerek, tüketicilerin kolay ve ucuz yoldan doğal gıdaya ulaşmasını sağlanırken, diğer taraftan da sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturuluyor.

Üretilen sağlıklı, organik sebze ve meyveleri satın almak isteyen vatandaşlar cumartesi günleri 08.00 ile 18.00 saatleri arasında pazarda alışveriş yapabilirken, diğer günlerde ise doğal ürünler bahçesinde üretim yapan üreticilerden organik ürün satın alabilecekler.

Pazarda, Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) üyelerinin yapmış olduğu, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı ve şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünler de satışa sunuluyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından has ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması için örneklik tohumların yer aldığı "Tohum Bankası" ve eskiden kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği "Tarım Aletleri Alanı", doğal üretim bahçesi içerisinde ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun

Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konutta yeni dönem yarın başlıyor: 'Parça evleri' kimler satın alabilecek?

Uygun fiyatlı 'parça evleri' kimler satın alabilecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.