Kayseri'de Doğal Güzellikler Bayram Sonrasında Ziyarete Açık

Kayseri'de Doğal Güzellikler Bayram Sonrasında Ziyarete Açık
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nda akraba ziyaretlerini tamamlayan vatandaşları Kapuzbaşı ve Derebağ şelalelerine davet etti. Büyükkılıç, Yahyalı'nın güzelliklerini tanıtmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve doğa ile baş başa kalmak isteyenleri bu güzellikleri keşfetmeye çağırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nda akraba ziyaretlerini tamamlayan, sevdikleriyle vakit geçirip nefes almak isteyen vatandaşları, Kapuzbaşı ve Derebağ şelalelerine davet etti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Yahyalı'nın doğal güzelliklerini hem Kayserililerle hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerle buluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Ulaşımdan altyapıya kadar her ayrıntının düşünüldüğünü dile getiren Büyükkılıç, "Valiliğimizle işbirliği içinde çok özel dokunuşlar yaptık, yollarımızı sıcak asfaltla buluşturduk. Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerine ulaşımı kolaylaştırdık. Artık bu doğa harikalarına ulaşmak hem daha kolay hem de daha konforlu." ifadelerini kullandı.

Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'nin dünyadaki en yüksek debili şelalelerden biri olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, Derebağ Şelalesi'nin ise mağara içlerinden çıkan berrak sularıyla tam bir görsel şölen sunduğunu ifade etti.

Bu güzellikleri yerinde görmek ve doğayla baş başa kalmak isteyenleri Yahyalı'ya davet eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrimizin doğal hazinelerini keşfetmek için en güzel zamanlardan biri tam da bayram sonrasıdır. Biraz soluklanmak, tabiatla iç içe olmak için tertemiz doğasıyla, buz gibi sularıyla Kayseri'nin saklı güzelliklerine davet ediyoruz. Sevdiklerinizle birlikte gelin, serin suyun ve yeşilin ortasında nefes alın."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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