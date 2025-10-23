Kayseri'de DHKP-C Üyeleri Açlık Grevinde Tutuklandı

KAYSERİ'de, terör örgütü DHKP-C'nin talimatı ile açlık grevi yaparak, örgütün sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda G.K. (41) ve M.B.'nin (59) örgütün talimatı ile açlık grevi yaparak örgüte ait sosyal medya hesaplarında paylaştıkları belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. G.K. ve M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.