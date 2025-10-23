Kayseri'de DHKP-C Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, açlık grevi yaparak örgütün sosyal medya hesaplarında yayınladığı tespit edilen G.K. (41) ve M.B. (59) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.