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Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.K'nin kullandığı 44 EM 094 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak'ta devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.K. ile araçta bulunan 2 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Demokrasi Kayseri Güncel Haberler

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