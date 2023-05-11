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Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu

Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu

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Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

İ.B'nin kullandı 38 AGM 979 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Erciyes Bulvarı'nda devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile araçtaki 2 kişinin, trafik polisinin kontrolünde alkollü olduklarının tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Erciyes Kayseri Güncel Haberler

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