Kayseri'de devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Kayseri'nin Develi ilçesinde minibüsün devrilerek bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kayseri'nin Develi ilçesinde minibüsün devrilerek bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 AEY 410 plakalı işçi taşıyan minibüs, Çayırözü Mahallesi'nde devrilip bir evin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki A.Ş. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Güncel Haberler

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