Kayseri'de devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kayseri'de mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.S.B. yönetimindeki 38 DS 430 plakalı mıcır yüklü kamyon, Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yola saçılan mıcırlar ve kamyonun kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
AA / Sercan Küçükşahin - Güncel