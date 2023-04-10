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Kayseri'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Kayseri'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

G.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolunun Aşağı Kılıçevik mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetin sürücüsü G.S. yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Pınarbaşı Kayseri Güncel Haberler

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