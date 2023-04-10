Kayseri'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
G.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolunun Aşağı Kılıçevik mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonetin sürücüsü G.S. yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Güncel