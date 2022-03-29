Kayseri'de ders kitaplarını hurdacıya satan kişi tutuklandı - Haberler

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Kayseri'de ders kitaplarını hurdacıya satan kişi tutuklandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de ders kitaplarını hurdacıya satan kişi tutuklandı

Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığına ait ders kitaplarını hurdacıya sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığına ait ders kitaplarını hurdacıya sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tutuklandı.

İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depoda bekletilen ihtiyaç fazlası yaklaşık 11 ton ders kitabının hurdacıya satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde satın alma memuru olarak çalışan M.B, depo görevlisi A.Ö. ve hurdacı E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Ders kitaplarının hurdacıdan alınarak depoya teslim edildiği öğrenildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Haberler

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