Kayseri'de dere yatağına düşen inek kurtarıldı - Haberler

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Kayseri'de dere yatağına düşen inek kurtarıldı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de dere yatağına düşen inek kurtarıldı

Kayseri'de dere yatağına düşen inek, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'de dere yatağına düşen inek, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Develi ilçesine bağlı Küçükkünye Mahallesi'ndeki Avlağa mezrasında dağlık arazide dere yatağına düşen bir ineğin mahsur kaldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgeye ekip sevk etti.

Mahsur kalan inek, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.

İnek, sahibi Mustafa Kaya'ya teslim edildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Jandarma İtfaiye Kayseri İnek Güncel Haberler

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