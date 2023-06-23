Kayseri'de depremzede evinden 500 bin TL değerinde döviz ve ziynet eşyası çalındı

Kayseri'de depremzede H.K.'nin evinden 500 bin TL değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan A.S. polis ekiplerince yakalandı ve tutuklandı. A.S.'nin yakını olduğu öğrenilen bir kişi adliye çıkışında basın mensuplarına saldırdı.

KAYSERİ'de, depremzede H.K.'nin (43) evinden, toplam 500 bin TL değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan A.S. (22), polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından H.K., ailesi ile Kayseri'ye taşındı. Depremzede H.K.'nin adresine 9 gün önce giren hırsız, yaklaşık 500 bin TL değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldı. H.K.'nin ihbarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını A.S.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. A.S., adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 20 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.