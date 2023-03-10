Kayseri'de depremde hasar gören anaokulu boşaltılıyor
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KAYSERİ'de, depremde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu boşaltılıyor.
KAYSERİ'de, depremde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu boşaltılıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Dumlupınar Caddesi Erman Sokak'taki Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu da hasar gördü. Okulda denetleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ağır hasarlı bina için yıkım kararı verdi. Boşaltılmaya başlanan okul, çalışma tamamlanınca yıkılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel