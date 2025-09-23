Kayseri'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

KAYSERİ'de, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD öncülüğünde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği, 6.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Nevşehir ve Yozgat'ta da hissedildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD öncülüğünde Kayseri'de deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği saat 08.21'de merkez üssü Kayseri'nin Kocasinan ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, komşu iller Yozgat ve Nevşehir'i de etkiledi. Deprem sonrası kurtarma ekipleri teyakkuza geçti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve ilgili kurumların temsilcileri AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Senaryo gereği kent genelinde çok sayıda bina, iş yeri ve ahırda yıkım medyana gelirken, Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilen Yamula Barajı'nda da bir tekne alabora oldu. Kırsal bölgelerde de birçok büyükbaş ve küçükbaş enkaz altında kaldı. Bazı ilçelerde de cezaevlerinde hasar oluştu. Ekipler, yaralıların enkazdan kurtarılması için çalışma yaparken, aynı zamanda hayatını kaybedenler için de defin yerleri belirlendi.

'EKSİKLERİMİZİ GÖRECEĞİZ'

Tatbikatla ilgili bilgi veren Vali Gökmen Çiçek, "Olası bir depreme hazır olabilmek adına Kayseri'de bütün birimlerimiz ve bütün kurumlarımızla beraber 6.4 büyüklüğünde deprem senaryosu ortaya koyarak tatbikat gerçekleştirmekteyiz. Bu tatbikatla afet olmuş gibi hiçbir ihmal bulunmadan olayı yaşayarak eksikliklerimizi görelim istiyoruz. Bütün il müdürleri anında buraya intikal ettiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren birtakım eksikliklerimizi de gördük. Nerelerde eksiğimiz olduğunu da hissettik. Kayseri olarak bu tarz olabilecek afetlere hazır olmak istiyoruz. Şu an alanda 4 bin 264 personelimiz var. 16 ilden destek gelmiştir. Bu bir tatbikat hatlarımız ve eksiklerimiz olacak. Onları şeffaf şekilde göreceğiz. Nerede eksik kalacağımızı hissedip müdahale edeceğiz. Şehir içinde bir afet olursa yaşadığımız o eksikliği burada yaşamamak adına trafik çok önemli. İletişim de çok önemli" diye konuştu.

Diğer yandan tatbikata, Kayseri'nin 16 ilçesinde 4 bin 268 personel, 827 araç, 6 dron, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 5 mobil baz istasyonu, 1 İHA, 1 helikopter, 16 destek ilden 240 personel ve 63 araç, 200 gönüllü katılımı ile 213 olay sürümü üzerinden faaliyet gerçekleştirildi.

